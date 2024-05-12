Arazi edinmek isteyenler için Milli Emlak'ın sunduğu fırsatlar göz kamaştırıcı. Yozgat Yerköy ve Eskişehir Mahmudiye'de bulunan altı değerli arazi, 8 eşit taksitle satışa sunuluyor. Bu benzersiz fırsatlar, 110 bin TL gibi uygun başlangıç fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Yozgat Yerköy'deki ihale 16 Mayıs 2024'te saat 11:00'da gerçekleşecek. Toplamda 3 arazi için teklifler kabul edilecek. Bu arazilerin büyüklükleri sırasıyla 4.280, 5.519 ve 10.490 metrekare olarak belirlendi ve geçici teminat bedelleri 22.000 ile 53.000 TL arasında değişiyor. Başlangıç fiyatları 110.000 TL'den başlayarak 265.000 TL'ye kadar yükseliyor. Bu araziler için 8 eşit taksit imkanı da sunuluyor.

Eskişehir Mahmudiye'deki ihale ise 21 Mayıs 2024'te saat 10:30'da düzenlenecek. Yine toplamda 3 arazi için teklifler alınacak. Arazi büyüklükleri 765,28 metrekare ile 15.129 metrekare arasında değişirken, geçici teminat bedelleri 161.000 TL'den başlayıp 537.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Bu satışlar, gayrimenkul piyasasında önemli bir canlılık yaratacak gibi görünüyor ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle arazi yatırımı yapmayı düşünenler için bu fırsatları kaçırmamak önemli. Tüm detaylar için Milli Emlak'ın resmi internet sitesine başvurulabilir.