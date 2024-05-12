Sarıkaya ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir'in Anneler Günü dolayısıyla görevlendirdiği kurum amirleri ilçedeki şehit annelerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Anneler günü nedeniyle Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri Demir'in görevlendirdiği kurum amirleri ilçemizdeki şehit annelerini ziyaret ettiler.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozkurt ve polis memurları tarafından ilçemiz merkezde ikamet eden Şehit Mustafa Kemal Devrilmez'in annesi Şerife Devrilmez ve Şehit Mehmet Yücelsoy'un eşi Neciye Yücelsoy ile Gazi Yamin Coşkun'un eşi Ayşe Coşkun ziyaret edilerek Anneler Günü kutlanıp çiçek takdim edildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten Şehit aileleri, ziyaretlerinden dolayı yetkililere teşekkür ettiler” denildi.