Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Yozgat'ta, otobüs biletlerine zam yapılacağı duyuruldu. Memleketlerine gitmek veya gelmek isteyen vatandaşlar için bu durum kötü haber niteliğinde. Otobüs firmaları, bayrama yaklaşırken bilet fiyatlarına zam yapacaklarını belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet fiyatlarına 50-100 lira arasında bir zam yapılacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otobüs biletlerinde fiyat artışı bekleniyor. Bazı otobüs firmaları, yoğunluğu fırsata çevirerek biletlere 50-100 lira arasında bayram zammı uygulayacaklar.