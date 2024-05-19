Muğla'nın Merkezinde Tiny House Hayali Kurmak İsteyenlere Müjde! Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul ve arazi yönetimi kuruluşu Milli Emlak, yeni ilanlarını duyurarak ev sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN GAYRİMENKULLER

Milli Emlak tarafından satışa sunulan çeşitli gayrimenkuller, geniş bir kitleye hitap ediyor. Hazine arazileri, arsalar, hobi bahçeleri, fındıklıklar ve lojmanlar, uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Özellikle alt ve orta gelir grubuna yönelik konut edinme imkânı sunan TOKİ'nin ardından, Milli Emlak arsa ve arazi satışlarını artırdı. Bu gelişme, tapu sahibi olmak isteyenler ve gayrimenkul yatırımı yapmayı planlayanlar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor.

KELEPİR FİYATLARLA SATIŞ

Emlak, resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan taşınmazlar için uygun fiyatlar talep ediyor. Her ilanın detayları, satış tarihi ve saati ile birlikte site üzerinde yer alıyor. Satışlar, ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, taşınmazların özellikleri, büyüklüğü, sınırları ve konumu gibi detaylar net bir şekilde belirtiliyor.

MUĞLA KAVAKLIDERE'DE SATILIK ARAZİ

Milli Emlak'ın en son ilanı, Muğla ilinden geliyor. İşte detaylar:

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺85.000

Teminat Bedeli: ₺25.500

Yüzölçümü: 641,93 m²

İhale Tarihi: 30/05/2024

İhale Saati: 09:15

İhale Yeri: Muğla / Kavaklıdere

İletişim Adresi: Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Telefon: (252) 592 77 78

ÖDEME KOLAYLIKLARI VE VERGİ MUAFİYETİ

Milli Emlak, alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuyor. Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı bulunuyor. Bu fırsatlar, gayrimenkul sahibi olmayı daha da cazip hale getiriyor.

Muğla'nın merkezi konumunda, 85 bin TL'lik uygun fiyatıyla satışa sunulan bu arazi, ilk başvuranın olacak. İlgilenenlerin, ihale tarihine kadar başvurularını tamamlamaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekiyor. Daha fazla bilgi için Milli Emlak'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya belirtilen telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın!