Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin halka arz sonuçları açıklandı. Detaylar haberimizde:

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin halka arz sonuçları belli oldu. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 1.956.272 oldu. Hareket Proje (HRKET) halka arzında kişi başı azami 11-12 lot hisse dağıtımı yapıldı. Bireysel yatırımcılara ortalama 10 lot hisse dağıtımı yapılan şirketin, 10 lottan az talepte bulunan yatırımcıların hisseleri, daha fazla talep edenlere devredilecek.

HAREKET PROJE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hareket Proje'nin borsada ne zaman işlem göreceği henüz açıklanmadı. Ancak, şirketin 22 Mayıs veya 23 Mayıs 2024 tarihlerinde "HRKET" kodu ile işlem görmeye başlaması bekleniyor.

HALKA ARZ DETAYLARI VE DAĞITIM ŞEKLİ

Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplayan Hareket Proje, bireysel yatırımcılara ortalama 10 lot (700 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi. 10 lottan az talep edenlerin hisseleri, daha fazla talepte bulunan yatırımcılara verilecek.

ŞİRKETİN HALKA ARZ ORANI VE KONSORSİYUM BİLGİLERİ

Hareket Proje'nin halka arzı, "HRKET" kodu ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 70 lira olarak belirlenen şirketin, 19 milyon 200 bin lirası sermaye artırımı ve 4 milyon 800 bin lirası ortak satış olmak üzere, nominal değeri 24 milyon lira olan payları satışa sunulacak. Bu halka arz ile şirketin yüzde 20,83'ü halka açılmış olacak.

YATIRIMCILAR İÇİN DAĞITIM ORANLARI

Halka arz edilen hisselerin yüzde 74'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılmış durumda. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,6 milyar lira olması bekleniyor.

Hareket Proje'nin borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte, yatırımcılar heyecanla şirketin performansını takip edecek. Halka arzın, şirketin büyümesine ve yatırımcılarına önemli getiriler sağlaması bekleniyor.