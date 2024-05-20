Küresel piyasalarda ons altın fiyatı yeni haftaya rekorla giriş yaptı. Yüzde 1'den fazla değer kazanan ons altın, yurt içinde de gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınını yukarı çekti.

Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmesinde, ons altının 3000-3100 dolar aralığına, gram altının ise 4000-4500 liraya ulaşmasının önümüzdeki yıl için oldukça olası olduğunu belirtti. Başaran, "Altının geleceği parlak. Uzun süredir görmediğimiz bir performans sergiliyor. Uyuyan dev uyandı," dedi.

ABD ENFLASYON VERİLERİ VE FED POLİTİKASI ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarındaki artış, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitme ihtimalinin artmasıyla devam ediyor. Bu sabah ons altın 2440,56 dolara kadar yükselerek önceki 2430 dolarlık rekorunu egale etti. Şu sıralar ons altın yüzde 1 artışla 2438,47 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 2700 LİRAYA YAKLAŞTI

Yurt içinde gram altın da yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Gram altın bu sabah 2665 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4228 TL, Cumhuriyet altını ise 17243 TL’den haftaya başladı.

"ALTININ GELECEĞİ PARLAK"

Altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yatırım Danışmanı Mert Başaran, “Altın tüm zamanların zirvesini böyle aşıyorsa, geleceği parlaktır. Türkiye’de dolar ucuz olduğu için gram altın da nispeten ucuz kalıyor. Bu nedenle altınlarınızı bozdurmayın, uzun vadede tutmaya devam edin,” tavsiyesinde bulundu.

"UYUYAN DEV UYANDI"

Başaran, küçük yatırımcıların en büyük sorununun panik olduğunu belirterek, “Altında düşüşler yaşanıyor, ancak dolar arttığı için bu düşüşler fark edilmiyor. Altın fiyatları şu anki seviyelerde düşük kalıyor. Ons altının 3000-3100 dolara, gram altının ise 4000-4500 liraya ulaşması önümüzdeki yıl çok olası. Altının geleceği parlak. Uzun süredir uyuyan dev şimdi uyanıyor,” ifadelerini kullandı.