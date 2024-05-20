Milli Emlak, Türkiye genelinde yer alan değerli arazileri satışa sunmaya devam ediyor. Erzincan, Denizli ve Amasya illerinde bulunan üç arazi, ekonomik başlangıç fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte detaylar:

Amasya Merkez'deki Arazi

Tahmin edilen ihale bedeli: 30,000.00 TL

Teminat bedeli: 7,500.00 TL

Yüzölçümü: 1,199.72 metrekare

İhale tarihi: 21 Mayıs 2024

İhale saati: 13:30

İhale yeri: Amasya / Merkez

Detaylı bilgi ve iletişim: Amasya Milli Emlak Dairesi

Denizli Bozkurt'taki Arazi

Tahmin edilen ihale bedeli: 33,000.00 TL

Teminat bedeli: 6,600.00 TL

Yüzölçümü: 1,098.31 metrekare

İhale tarihi: 20 Mayıs 2024

İhale saati: 14:45

İhale yeri: Denizli

Detaylı bilgi ve iletişim: Denizli Milli Emlak Dairesi

Erzincan Üzümlü'deki Arazi

Tahmin edilen ihale bedeli: 38,000.00 TL

Teminat bedeli: 7,600.00 TL

Yüzölçümü: 931.81 metrekare

İhale tarihi: 28 Mayıs 2024

İhale saati: 14:50

İhale yeri: Erzincan

Detaylı bilgi ve iletişim: Erzincan Milli Emlak Dairesi

İHALE KATILIM ŞARTLARI

Arazilere teklif vermek isteyenlerin, İŞKUR’a kayıtlı olmaları zorunludur. Ayrıca, belirtilen teminat bedelini yatırmış olmaları ve ihale günü belirlenen saatte ilgili Milli Emlak Dairesi'nde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleler açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek ve en yüksek teklifi veren kişi, arazinin yeni sahibi olacaktır.

YATIRIMCILAR İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Satışa sunulan araziler, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Ticari ve tarımsal faaliyetler için uygun olan bu araziler, cazip başlangıç fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle, ekonomik fiyatlar ve arazilerin stratejik konumları, yoğun talep görmelerine neden olmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler, arazileri şimdiden incelemeye başladı.

Daha fazla bilgi almak ve ihalelere katılmak için ilgili Milli Emlak Daireleri ile iletişime geçebilirsiniz.