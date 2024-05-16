Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanları toplantısında, kendisinden talepte bulunmak için söz alan bazı il başkanlarına “Çalışmıyorsunuz” diye sitemde bulunduğu öğrenildi. İl başkanlarına "Şatafat, lüks ve gösterişten uzak durun" uyarısını yapan Erdoğan'ın "Yozgat ve Şanlıurfa'yı yanlış aday yüzünden kaybettik" sözleri dikkat çekti.

“YOZGAT’I YANLIŞ ADAY YÜZÜNDEN KAYBETTİK”

“Halkı kibirlilerden kurtaracağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı illerin yanlış aday tercihi yüzünden kaybedildiğini dile getirdiği de öğrenildi. Erdoğan, “Yozgat ve Şanlıurfa’yı yanlış aday yüzünden kaybettik” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin en genç belediye başkanı seçilen Karabük Belediye Başkanı’nı ve İl Başkanı’nı seçimlerdeki başarısından dolayı da tebrik ettiği, talepleri için ilgili bakanlıklarla istişare hâlinde olmaları talimatı verdiği ifade edildi.

SADECE İLERİ GAZETESİ YAZMIŞTI

Yozgat’ta bazı basın kuruluşları tarafından 31 Mart seçimleri öncesi kamuoyunda “AK Parti’nin adayı Celal Köse olacak” algısı oluşturulmaya çalışılırken, “Köse algısı AK Parti’ye kaybettirmek için” başlıklı haberimizle oluşturulmaya çalışılan yanlış algıya dikkat çekmiş ve vatandaşların taleplerini gündeme getirmiştik.

AK Parti’nin kuruluşundan sonra Yozgat merkezde girdiği seçimlerde en az oy oranıyla başkanlık koltuğuna oturan eski Başkan Celal Köse’nin 31 Mart’ta tekrar aday gösterilmesi halinde AK Parti’nin Yozgat’ta kaybedebileceğine işaret eden gazetemiz, kapalı kapılar ardında yapılan ihalelere ve 5 yıl boyunca temizlik gibi en temel vazifesini bile yerine getirmeyen belediyenin son durumuna dikkat çekmişti.

SEÇMEN HABERLERİMİZİ DOĞRULADI

Haberlerimiz 31 Mart akşamı Yozgat seçmeni tarafından da doğrulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün il başkanları ile yaptığı toplantıda Yozgat için “yanlış aday tercihinde bulunulduğu” eleştirisini getirmesi Yozgat gündemine oturdu.

YILMAZ’DAN “LÜKS VE GÖSTERİŞ” UYARISI

Toplantıya katılan il başkanları ve belediye başkanlarına sunum yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz “Şatafat, lüks, gösteriş ve korumalardan uzak durun. Davayı içselleştirerek çalışın” uyarılarında bulundu.