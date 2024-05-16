Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Öğretmenlere yönelik şiddetin ve ihlallerin önlenmesi amacıyla hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında, öğretmenlerin disiplin kuralları da detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Özellikle sosyal medyada popülerlik kazanan ve öğrencileriyle ders içi görüntülerini paylaşan "fenomen" öğretmenlerin sayısının artması endişe verici bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, bu tür paylaşımların öğrencilerin izni olmadan yapılması etik sorunlara yol açıyor.

SİCİL DOSYASINA İŞLENECEK

Kanun taslağı, sosyal medyada fenomen olmak adına öğrencilerin özel hayatına ilişkin bilgilerin veya görüntülerin paylaşılmasını kınayan bir cezai hüküm içeriyor. Bu hükme göre, öğrencilerin izni olmadan yapılan bu tür paylaşımlar cezalandırılacak ve öğretmenlerin sicil dosyalarına işlenecek.

Ayrıca, öğrencilere karşı argo konuşma gibi kötü örnek davranışlarda bulunan öğretmenlere de cezai yaptırımlar getiriliyor. Öğretmenlik mesleğine uygun olmayan davranışlar sergileyenler, aylıktan kesme cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Özetle, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı öğretmenlerin mesleki etik kurallara uyumunu sağlamak ve öğrencilerin haklarını korumak amacıyla önemli düzenlemeler içeriyor.