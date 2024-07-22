Kısa süre önce dolu afetinden etkilenen köyde çiftçiler ile bir araya gelen Milletvekili Lutfullah Kayalar, konuyu meclis gündemine de taşıdı.

Afet sonrası yerinde incelemelerde bulunan Milletvekili Kayalar, “Şefaatli Paşaköy’de kısa süre önce dolu afetinden sonra tekrar çiftçilerimizi ziyaret ettim. Çiftçilerimiz TARSİM dışında hükümet tarafından yapılan hiçbir yardım ve gelişmenin olmadığını dile getirdiler. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bu konuda yaptığımız öneriler iktidar tarafından red edildi. Şimdi tekrar Tohum Sulama Birliği, krediler ile borç ve faizler konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

“ÇİFTÇİMİZ BU FELAKETİN ALTINDAN TEK BAŞINA KALKAMAZ”

Eski Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ve Milletvekili Lütfullah Kayalar, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Hiçbir ilimizde bu şekilde afetlerin olmamasını niyaz ediyorum. Tarım İl Müdürlüğü zarar gören alanların tespitlerini yapacaktır. TARSİM sigortasına başvuranlar, sigorta sisteminden zararların bir kısmı karşılanmış olacaktır, fakat bu sadece TARSİM sigortası ile çiftçimizin altından kalkacağı bir afet değildir. Hükümet tarafından alınması gereken kararlar ve birtakım tedbirliler var” diyerek konuyu gündeme taşıdı.

“ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİMİZ HAYATINI DEVAM ETTİREMEZ”

Kayalar, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Afetten dolayı mağdur olan çiftçilerimizin başta Tarım Kredi ve Ziraat Bankası olmak üzere devlet banklarına olan borçlarının 2 yıl faizsiz olarak ertelenmesi fevkalade önemlidir. Ancak bu şekilde zarar gören çiftçimizin sıkıntısını bir nebze olsun hafifletebiliriz. Aksi halde çiftçilerimiz hiçbir şekilde hayatını devam ettiremez. Ayrıca tohum, gübre, ilaç ve ekipman yardımı ile yeni destekler konusunda da hükümetin acilen neler yapabileceğini tespit edip, önlemleri alması gerekmektedir. Sulama kanalları, yollar bu afetten dolayı yerle bir olmuştur. Sulama konusunda da onarımlar yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“ZARAR GÖREN ÇİFTÇİMİZİN BORÇLARI ERTELENMELİ”

TBMM Genel Kurulunda konuyu gündeme getiren Kayalar, “Bakanlık yetkilileri, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve diğer yetkililer buralarda tespitlerini yapmaktalar şu anda ve tespitler neticesinde de TARSİM sigorta sistemi de gereğini yapacaktır diye ümit ediyoruz. Ancak bilindiği gibi, bütün çiftçilerimiz TARSİM'e kayıtlı değil; kaldı ki TARSİM'in yapacağı bu tespitler içerisinde ürün fiyatlaması, rekoltenin hangi hesaplara göre yapılacağı ve TARSİM'e kayıtlı olmayan çiftçilerimizin bu hasarlarının nasıl giderileceği konusu da önem arz etmektedir. Onun için, ifade etmek istediğimiz şu: Bu bölgelerin afet alanı olarak ilan edilmesi -gerçekten çok büyük bir afet- bu çerçeve içerisinde, özellikle, burada zarar gören çiftçilerimizin Tarım Krediye olan borçlarının, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankalarına olan borçlarının iki yıl faizsiz olarak ertelenmesi; aynı şekilde, yeni ekim için çiftçimize tohum, gübre başta olmak üzere girdi desteğinin yapılması gerekir. Gene burada sulamayla ilgili olan kanallar ve buradaki göletler epeyce tahrip olmuş durumdadır, yollar tahrip olmuş durumdadır. Bunların da yeniden ve bir an önce yeni ekim dönemine yetiştirilmek üzere tamiratlarının yapılması gerekmektedir. İfade etmek istediğimiz şey şudur: Aynı şekilde, sulamayla ilgili sulama birliklerine yapılan bildirimler var, sulama birliklerine çiftçinin borçları var; bu borçların da faizsiz olarak ertelenmesini ve önceden sulama birliklerine ödeme yapmış olanlar için de yeni dönem için kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum” ifadelerinin ardından yapılan oylamada önerilerinin iktidar kanadının oylarıyla red edildiğini bildirdi.

KAYALAR ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Haziran ayında yaşanan dolu afeti sonrası geçtiğimiz hafta Yozgat’ta bir takım ziyaretlere bulunan Kayalar, Şefaatli ilçesi Paşaköy’de çiftçilerin sorunlarını dinledi. Mağdur çiftçiler TARSİM dışında hükümet tarafından yapılan hiçbir yardım ve gelişmenin olmadığını dile getirdi. Çiftçilerin sorunlarına çözüm arayan Kayalar, “İktidar kanadı her ne kadar önerilerimizi red etse de, çiftçilerimizin mağduriyeti giderilene kadar; tohum, gübre, sulama birliği, krediler ile borç ve faizler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.