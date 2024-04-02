Siyasi partilerin adayları belirlenmeden önce, Yozgat medya kuruluşlarının büyük çoğunluğu “AK Parti’nin adayı Celal Köse olacak” algısı yapmıştı. Hemen her gün haber ve yorumlarla “Köse’den başkası yalan!” çağrıları yapan Yozgat basını sınıfta kaldı.

Yaklaşık 5 yıl boyunca belediyenin en temel vazifesi olan temizlik çalışmalarını bile olması gerektiği gibi yerine getirmeyen Yozgat Belediyesi, plansız ve programsız çalışmalar nedeniyle vatandaşı mağdur etti.

Açık ihaleler yerine pazarlık usulü yöntemlerle alımlar yapıp, kapalı kapılar ardında ihaleler gerçekleştiren eski başkan Köse ve yönetimi ile yola devam edileceği algısı oluşmasında Yozgat’ın yerel medya kuruluşlarının büyük katkısı oldu.

ALGI ÇALIŞMASI BAŞARILI OLDU:

KÖSE ADAY GÖSTERİLDİ!

Vatandaşa, anketlere ve siyasetçilerin tavsiyelerine rağmen kamuoyunda oluşturulan suni “Yozgat Köse’yi istiyor” algısı başarılı oldu ve genel merkezde de kendine destek bulan Celal Köse, AK Parti’ye “bir dönem daha Köse ile devam” kararı aldırdı.

Alınan bu karar Yozgat’ta yaşayan vatandaşları şaşırtırken, Yozgat’ın medya kuruluşlarını ziyadesiyle mutlu etti.

OYSA KÖSE AK PARTİ’NİN

EN AZ OY ALAN BAŞKANIYDI

Yozgat medyasında mevcut eski Başkan Köse için “başarılı başkan” algısı oluşturulmaya çalışırken, 2019’dan bugüne kadar yapılmayan, eksik bırakılan belediye hizmetleri ve geçmiş dönem seçim sonuçları Yozgat medyası tarafından oluşturulmaya çalışılan algıyı yalanlıyordu.

2004 yerel seçiminde yüzde 60, 2009 yerel seçiminde yüzde 55, 2014 yerel seçiminde yüzde 56 oy ile Yozgat Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti’nin oy oranı 2019 yerel seçimlerinde yüzde 40’a kadar düşmüş ve Celal Köse Yozgat’ta AK Parti’nin en az oyla seçilen belediye başkanı olarak tarihe geçmişti.

KÖSE AK PARTİ’Yİ 3’ÜNCÜ YAPTI

Yüzde 56 oy oranıyla devraldığı Yozgat Belediyesinde AK Parti’nin oyunu 2019’da yüzde 40’a düşüren Celal Köse, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin oy oranını yüzde 26’ya kadar düşürerek tarihe geçmiş oldu.

Köse’nin Yozgat Belediyesi oyları bakımından 2004 yılından beri oy oranlarında birinci parti olan AK Parti’yi birinci olarak teslim alıp üçüncü olarak devretmesi partililer arasında tepkilere neden oldu.