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Yaklaşık 5 yıl boyunca en temel vazifesi olan temizlik çalışmalarını bile olması gerektiği gibi yerine getirmeyen, plansız ve programsız çalışmalar nedeniyle vatandaşı mağdur eden ve açık ihaleler yerine pazarlık usulü yöntemlerle alımlar yapan Yozgat Belediyesi için bir süredir kamuoyunda mevcut Başkan Köse ile yola devam edileceği algısı oluşturuluyor.

AK PARTİ’NİN EN AZ OY ALAN BAŞKANI: KÖSE

Bazı çevrelerce kamuoyunda mevcut Belediye Başkanı Köse için “başarılı başkan” algısı oluşturulmaya çalışırken, 2019’dan bugüne kadar yapılmayan, eksik bırakılan belediye hizmetleri ve geçmiş dönem seçim sonuçları oluşturulmaya çalışılan algıyı yalanlar nitelikte.

İşte AK Parti’nin Yozgat merkez yerel seçim karnesi:

2004 yerel seçiminde yüzde 60, 2009 yerel seçiminde yüzde 55, 2014 yerel seçiminde yüzde 56 oy ile Yozgat Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti’nin oy oranı 2019 yerel seçimlerinde yüzde 40’a kadar düşmüş ve Celal Köse Yozgat’ta AK Parti’nin en az oyla seçilen belediye başkanı olarak tarihe geçmişti.

ALGI ÇALIŞMASI AK PARTİ’YE YOZGAT’I KAYBETTİRMEK İÇİN Mİ?

Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan “AK Parti’nin adayı Köse olacak” algısının AK Parti’ye Yozgat Belediye Başkanlığını kaybettirmek için yapılan bir algı çalışması olduğunu ifade eden bazı siyasetçiler, AK Parti kurulduktan sonra Yozgat merkezde girdiği seçimlerde en az oy oranıyla başkanlık koltuğuna oturan Başkan Köse’nin tekrar aday gösterilmesi halinde AK Parti’nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yozgat’ı kaybedebileceğine dikkat çekiyor.

5 YIL BOYUNCA ÖNCELİK KÖSE YAPI’YA VERİLDİ

Yozgat’ta müteahhitlik yapan Başkan Köse’nin firması Köse Yapı’ya ait binaların altyapı çalışmalarına Yozgat Belediyesi’nin öncelik vermesi, aynı bölgede daha önce yapılan binalarda oturan vatandaşların tepkilerine neden oluyor.

Daha önce “Öncelik Köse Yapı’nın” başlığı ile yayımladığımız haberde mahalle sakinlerinin mağduriyetlerini gündeme taşımıştık.

Aynı bölgede, yıllar önce inşaatı tamamlandığı halde, ana yoldan ulaşım için yan yol yapılmayan konut ve işyeri sakinleri bu konudaki mağduriyetlerini dile getirdiği haberimiz üzerine Yozgat Belediyesi ekipleri eski binalar için de çalışma başlatmıştı.

Bu konuda yıllardır mağduriyet yaşamasına rağmen sorunları çözülmeyen ama Köse Yapı firması tarafından yapımı henüz tamamlanan veya devam eden konutlara yan yol ulaşımı verilerek, Yozgat Belediyesi’nce ayrıcalık tanınması mahallelinin tepkisine neden olmuştu.

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan altyapı ve yan yol gibi çalışmalarda Köse Yapı tarafından inşa edilen binalara öncelik verilmesi, 5 yıldır süregelen bir durum olarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

VATANDAŞ 4-5 YILI UNUTACAK MI?

Seçimlere birkaç ay kala çalışmalara başlayan Yozgat Belediyesi’nin yaklaşık 4-5 yıldır kamuoyunda oluşan “temizlik yapmayan, plansız ve programsız çalışan belediye” algısını kırmak için çalışmalarına hız vermesi, yaklaşık 4-5 yıl boyunca vatandaşa verilmeyen hizmetlerden dolayı oluşan memnuniyetsizliğin önüne geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

Yozgatlılar son birkaç ay gelişi güzel yapılan çalışmalara bakarak mı tercihini kullanacak?

İHALELER PAZARLIK USULÜ İLE AYNI İSİMLERE

Yozgat Belediyesi tarafından 2023 yılındaki 21/f pazarlık usulü ihale sayısı 32 ve bu ihalelerin belediyeye maliyeti 30 milyon 831 bin 342 lira 55 kuruş oldu.

Son 5 yılda açık ihale yapmaktan kaçınan ve ihalelerinde sıklıkla 21/f pazarlık yöntemine başvuran Yozgat Belediyesi’nin bu tutumu uzun zamandır Yozgat kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

Yozgat Belediyesi ihalelerinde rekabet ortamının oluşmaması, açık ihale yerine pazarlık usulü yöntemle ihalelerin tercih edilmesi ve son 5 yılda aynı isim veya firmalardan birden fazla pazarlık usulü alım yapılması Yozgatlı esnaf ve tüccarların tepkilerine neden oluyor.

Yozgat’ın esnaf ve tüccarları, kapalı kapılar ardında yapılan ihalelerden bir an önce vazgeçilmesini ve Yozgat Belediyesi alımlarında rekabet ortamının oluşturulmasını talep ediyor.