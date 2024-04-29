Ziyarette ilçeye yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçeye kazandırılacak Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Seracılık Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile hayata geçirilmesi planlanan diğer projeler için izlenecek yol haritası üzerine Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile istişarelerde bulundu.

Ziyaret ile ilgili Arslan, “Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider'i ziyaret ederek, projelerimizde yer alan Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Seracılık Organize Sanayi Bölgesi Projemiz ile hayata geçirilmesini planladığımız diğer projeler için izlenecek yol haritası üzerine istişarelerde bulunduk.

Kıymetli Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider’e nazik karşılamaları ve destekleri için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.