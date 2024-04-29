Emlak piyasası yükselen maliyetler, artan kur, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle yatırımcısının yüzünü güldüremez oldu. Ama emlak piyasasında yatırımcıların gözden kaçırmaması gereken bir gelişme yaşandı.

Son dönemlerde Yozgat dahil 81 ilde konut fiyatları ve dolayısıyla kira ücretleri artış gösteriyor. Bu artışın temel sebeplerinden biri ekonomik faktörlerken, yüksek faiz oranları da konut alım-satımını zorlaştırıyor.

Yapılan araştırmalar, kira getirisi açısından en avantajlı şehirleri belirledi ve listede büyükşehirlerin yer almaması dikkat çekti.

Kira getirisi yüksek olan 10 il yatırımcısının yüzünü güldürecek.

İşte kira getirisi en yüksek olan 10 şehir:

ANKARA

Ortalama fiyat: 2.720.510 TL

Amortisman süresi: 13 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,77

TEKİRDAĞ

Ortalama fiyat: 2.522.853 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,28

BİLECİK

Ortalama fiyat: 2.201.600 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,20

KİLİS

Ortalama fiyat: 1.767.216 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,15

ŞANLIURFA

Ortalama fiyat: 2.353.325 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,14

MANİSA

Ortalama fiyat: 2.511.232 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,09

GAZİANTEP

Ortalama fiyat: 2.792.676 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,06

AĞRI

Ortalama fiyat: 1.848.602 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,96

SİİRT

Ortalama fiyat: 1.850.784 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,91

YOZGAT

Ortalama fiyat: 2.150.477 TL

Amortisman süresi: 15 yıl

Yıllık kira getirisi: % 6,78

Bu sonuçlar, büyük şehirler yerine daha uygun fiyatlı konutlara sahip olan küçük ve orta ölçekli şehirlerin tercih edilmesini ortaya koyuyor.

Yozgat, Kilis, Bilecik, Şanlıurfa gibi daha küçük şehirler kira getirisi olarak ön plana çıkıyor.

Ancak bu şehirlere yatırım yapacak olanların dikkat etmesi gereken noktalar var. Konut yatırımı, risklerin yanı sıra kar getirisi de sağlayabilir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce detaylı bir piyasa analizi yapmak ve amortisman süresini dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

Amortisman süresi, satın alınan konutun kira geliriyle satın alma fiyatının ne kadar sürede karşılanabileceğini gösterir. Örneğin, 200.000 TL'lik bir ev 1.000 TL kira getirisiyle 200 ayda amorti edilirse, yani 16,5 yılda kendisini geri kazanırsa, bu iyi bir amortisman süresidir.