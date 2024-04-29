Yozgat’ın yıllık gelirinin de yer aldığı bir harita paylaşılarak Türkiye'de il belediyelerinin yıllık gelirleri duyuruldu.
Yozgat ve komşuları; Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Amasya, Nevşehir, Çorum, Tokat, Kayseri belediyelerinin yıllık geliri haberimizde… İşte detaylar…
YOZGAT VE KOMŞU İL BELEDİYELERİNİN YILLIK GELİRİ
Yozgat: 18 milyon dolar,
Sivas: 81 milyon dolar,
Kırşehir: 35 milyon dolar,
Kırıkkale: 34 milyon dolar,
Amasya: 27 milyon dolar,
Nevşehir: 23 milyon dolar,
Çorum: 58 milyon dolar,
Tokat: 30 milyon dolar,
Kayseri: 185 milyon dolar olarak açıklandı.
Muhabir: Melike Aslı Arslan