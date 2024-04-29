Yozgat’ın yıllık gelirinin de yer aldığı bir harita paylaşılarak Türkiye'de il belediyelerinin yıllık gelirleri duyuruldu.

Yozgat'a Türkiye şampiyonluğunu getirdi! Yozgat'a Türkiye şampiyonluğunu getirdi!

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Yozgat ve komşuları; Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Amasya, Nevşehir, Çorum, Tokat, Kayseri belediyelerinin yıllık geliri haberimizde… İşte detaylar…

Para Maaş (1)

YOZGAT VE KOMŞU İL BELEDİYELERİNİN YILLIK GELİRİ

Yozgat: 18 milyon dolar,

Sivas: 81 milyon dolar,

Kırşehir: 35 milyon dolar,

Kırıkkale: 34 milyon dolar,

Para Balya (1)

Amasya: 27 milyon dolar,

Nevşehir: 23 milyon dolar,

Çorum: 58 milyon dolar,

Tokat: 30 milyon dolar,

Kayseri: 185 milyon dolar olarak açıklandı.

Muhabir: Melike Aslı Arslan