Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta bu yıl kış aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tarım alanlarında fare popülasyonunu artırdı.

Tarım alanlarında kullanılan bazı kimyasal ilaçların, fareleri avlayan ve onlarla beslenen yılan, leylek, sansar ve atmaca gibi diğer canlıları da yok ettiğini söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, bu durumun fare popülasyonunu da artış yaşandığını hatırlattı.

"FARELERİN TABİİ DÜŞMANLARI AZALINCA ORTAM FARELERE KALDI"

Farelerin doğal düşmanlarının tarım ilaçları dolayısıyla zarar gördüğünü ifade eden Yılmaz, “Kışın çok sert geçmemesi fare popülasyonunun artmasına neden oldu ancak daha başka faktörler de var. Özellikle kullanılan bazı tarım ilaçları, fareleri avlayan, onlarla beslenen diğer canlıları yok etmiş ve fare dinamiğini artırarak doğal dengeyi bozmuştur. Özellikle yılanlar, kuşlar farelerle besleniyor. Bu doğal düşmanlar yapılan yanlış uygulamalardan dolayı özellikle aşırı derecede yapılan ilaçlamalardan dolayı pek çoğu yaşamıyor ya da hayatını kaybetti veya yoğunlukları azaldı. Haliyle farelerin tabii düşmanları azalınca ortam farelere kaldı. Fareler de ister istemez bu dengesizlikten faydalanarak hızlı çoğalan hayvanlar, sürekli yavrulayarak hızlı bir şekilde çoğalıyor. Onun için de ekili alanlarda her zaman için hem sonbahardan kışa girerken hem de kıştan ilkbahara çıkışlarda ciddi zararlar meydana getirmektedirler” dedi.