Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni’nde Spor Şenliği düzenlediklerini açıkladı.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Akdağmadeni ilçemizde düzenlediğimiz spor şenliğine Süper Lig takımlarımızdan EMS Sivas Spor, Yerköy Spor, Sorgun Spor, Saraykent Spor ve Akdağmadeni Gücü Spor kulüplerinin U11, U12, U13 ve U14 alt yapı oyuncularından toplam 250 sporcunun katılımı ile Akdağmadeni Gücü Spor Kulübümüz ev sahipliğinde Spor Şenliği düzenledik. Şenliğin organizasyonunda büyük emekleri olan Kulüp Koordinatörümüz İsmet Yaşar başta olmak üzere, Teknik Direktör Hakan Altın, Antrenör Murat Erbil ve Seyit Ali Altın’a, teşekkür ediyorum. Sporda ilkemiz birlik ve beraberlik içinde dostluk ve kardeşliğin hakim olması, il ve ilçelerin birbiri ile kaynaşmasıdır. İnşallah yaz sezonunda bu organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz."

Aydoğmuş, "Spor Şenliğine katılan Süper Lig Takımı ESM Sivas Spor başta olmak üzere Sorgun’dan, Saraykent'ten, Yerköy’den katılan takımlara teşekkür ediyorum. Ayrıca buradan özellikle şunu söylemek istiyorum. Yozgat sahipsiz, Yozgat garip, Yozgat kimsesiz. Yozgat'ta en büyük eksiğimiz spor tesislerin olmayışıdır. Her fırsatta dile getireceğini söylediğim Yozgat Şehir Stadyumunun bitirilmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Yozgat Valiliğin, Milletvekillerinin, Yozgat Belediye Başkanlığının bir ve beraber olmalarını bekliyor acilen göreve çağırıyorum ve diyorum ki bir birinizi ağırlamayı bırakın, Yozgat için çözüm üretin. İl merkezi başta olmak üzere ilçelerde kulüplerin antrenman yapabileceği sahaların ve fiziki şartların iyileştirilmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum" dedi.