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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-20 Aralık günleri arasında il genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarında hakkında “hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçlarından “11 yıl 23 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.Ç. isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşınma veya bulundurma, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla tehdit ve kasten yaralama” suçlarından toplam “5 yıl 6 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Ş. isimli şahıs Şefaatli ilçesinde, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, ve kullanmak” suçundan “3 yıl 3 ay 10 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E. isimli şahıs Yerköy ilçesinde yakalandı.

Yozgat merkezde, “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan “3 yıl 7 ay 22 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.Y. isimli şahıs, “dolandırıcılık” suçundan “3 yıl 1 ay 15 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E. isimli şahıs, “dolandırıcılık” suçundan “3 yıl 1 ay 15 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. isimli şahıs, “cinsel taciz, basit yaralama ve tehdit” suçlarından “4 yıl 3 ay 15 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.P. isimli şahıs, “kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yapmak ve sondaj yapmak” suçundan “1 yıl 1 ay 10 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.Y. isimli şahıs yakalandı.

Hakkında “kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan “2 yıl 6 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ş. isimli şahıs ve hakkında “kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan “2 yıl 6 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.Ş. isimli şahıs Kadışehri ilçesinde yakalanırken hakkında “basit yaralama” suçundan “5 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.D. isimli şahıs Sarıkaya ilçesinde, yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.