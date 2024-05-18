İtalya ve Ürdün’den Yozgat’a gelen gönüllü gençler, kültürlerine ait birbirinden lezzetli tarifleri yaparak hünerlerini sergilediler.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından koordine edilen ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütülen “Spor ve Sağlıklı Yaşam” başlıklı proje çerçevesinde Ürdün ve İtalya’dan Sorgun’a gelen 12 gönüllü genç, Yozgat’ta faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Sorgun da gönüllülük faaliyetlerinde bulunan gönüllüler tarafından geleneksel İtalyan Makarnası yapıldı.

İtalyanlı gençler mutfağa girerek İtalya Makarnası yapımını gösterdi.

“FARKLI LEZZETLERİ GENÇLER TATTI”

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, İtalya ve Ürdün’den 12 öğrencinin 40 gün boyunca Sorgun ve Yozgat’ta birtakım etkinliklere katılacağını söyleyerek, “Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde gönüllülük projesi ile İtalyan ve Ürdün’den gelen gönüllü gençlerimiz bugün mutfağa girerek İtalyan Makarnası yaptı. Gençlerimize 40 gün boyunca spor, kültür, sağlık gibi alanlarda yereldeki gençlerimizle birlikte birçok etkinlik düzenliyoruz. İtalya ve Ürdün’den gelen gençlerimiz, kendi kültürlerine ait yemekleri burada pişirdiler. Türkiye, İtalya ve Ürdün’deki farklı damak lezzetlerini de böylece gençlerimiz tatmış ve tanımış oldular” dedi.

“600 MAKARNA TÜRÜ VAR”

Yemek sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan makarna, insanlık tarihinin en eski tariflerinden birini olduğunun altını çizen Uğuz, “Neredeyse altı yüze yakın makarna türü olduğunu biliyor muydunuz? Bugün bütün gastronomi duayenlerinin anlaşabildiği tek nokta makarnanın İtalyan mutfağının en önemli reçetelerini oluşturuyor olması. Makarnalar ise farklı beslenme şekillerine uygun seçenekleri ile dikkat çekiyor. Lezzetten ödün vermeden en sağlıklı seçenekleri tercih edenler için özellikle glütensiz tam buğdaylı makarnalar soframızda yer alıyor. Bugün bizlerde gençlerle birlikte geleneksel İtalya Makarna yapımını bizzat İtalyan gençlerden öğrendik” ifadelerini kullandı.