Yozgat’ta da yaz aylarının gelmesiyle kış lastiklerinin değişimi de başladı. Uzmanlar sürüş güvenliği, araç performansı ve yakıt verimliliği gibi konularda fayda sağlaması açısından yaz lastiklerine geçiş yapılmasını öneriyor.

Kış lastiği kullanımı tüm ticari araçlarda 1 Nisan itibariyle sona ermişti. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha iyi performans ve güvenli sürüş için üretilen kış lastikleri sıcak havalarda özelliklerini kaybediyor. Uzmanlar havalar ısındığında kış lastiklerinin de değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dört mevsim lastikler ya da yaz lastikleri 7 derece üzerinde havalarda kullanıldığında daha iyi performans veriyor ayrıca yakıt tasarrufu açısından da fayda sağlıyor. Uzmanlar kış mevsimine uygun koşullarda kullanılan kış lastiklerinin yazın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor.



Yaz lastiğine geçişin önemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Emre Oto Lastik işletme sahibi Emre Özer, “Mevsiminde lastik kullanımı sürüş güvenliği açısından önem arz ediyor. Özellikle yazın kullanılan kış lastikleri sürüş güvenliği açısından büyük riskler taşımaktadır. Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kullanılması öneriliyor” dedi.



Kış lastiğinin yazın kullanılması durumunda ortaya çıkacak olumsuz durumlardan da bahseden Özer, “Kış lastiği yazın kullanıldığı dönemde gerek fren mesafesinin uzaması gerekse yol tutuşu ve hakimiyeti kaybetme gibi risklere yol açmaktadır. Nisan ayı itibariyle sürücülerin yaz lastiklerine geçiyor olmaları can ve mal kaybının önüne geçilmesi adına oldukça önemli. Sürücülerin nisan ayı itibariyle yaz lastiklerine geçmesini öneriyoruz” şeklinde konuştu.



Kış lastiklerinin özel yapısı sayesinde yumuşak bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Özer , "Kış lastiği yaz aylarında kullanıldığında çok daha çabuk eridiği için lastik ömrünü kısaltıyor. Yaz lastikleri yaz aylarında kullanıldığında hem sürüş performansı hem de uzun ömür açısından önemlidir. Güvenlik açısından lastiklerin 4’ünün de değiştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.