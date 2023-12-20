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Bozokspor ligin 10’uncu haftasında kendi sahasında konuk ettiği Malatyaspor karşısında 2-1 galip geldi.

Karşılaşmayı Ümit Gürsoy yönetirken birinci yardımcı hakem Alp Yasin Osman, ikinci yardımcı hakem Hakan Balkan görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Yozgat Bozokspor’ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Mustafa Değirmenci, Reha Kurt’u topla buluşturdu. Reha Kurt cezaalanı üzerinden sert şutu farklı şekilde auta çıktı.

4. dakikada Yozgat Bozokspor, sağ kanattan Mustafa Değirmenci ile pozisyon buldu. Bu dakika içerisinde Mustafa Değirmenci rakiplerini geçerek cezaalanı içerisine girdi. Ortaya kestiği topu Malatyaspor kalecisi Ali Rıza Kırmızıtaş, Reha Kurt’a gelmeden topu kontrol etmesini bildi.

27. dakikada Ani gelişen Malatyaspor atağında Bilal Mağaç topu cezaalanı içerisine gönderdi. Topla buluşan Gökhan Özer’in vuruşu az farkla auta çıktı.

30. dakikada Yozgat Bozokspor’un kazandığı korner atışını Yahya Kemal Baki kullandı. Arka direkte topa iyi yükselen Tolga Alaca’nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

45. dakikada Malatyaspor atağında cezaalanı içerisine gönderilen top Tolga Alaca’nın koluna çarptı. Konuk ekip cephesi uzun süre pozisyona itiraz etti. Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düğünün ardından itirazlar devam edince karşılaşmanın hakemi Malatyaspor teknik sorumlusu Soner Bayram’ı kırmızı kart gösterdi.

48. dakikada Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip etkili başladı. Bu dakika içerisinde yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest atışı Deniz Boztepe kullandı. Top kaleci Mücahit Atalay’ın bakışları arasında ağlarla buluştu. 0-1

51. dakikada Yozgat Bozokspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Emin Altunay’ın kale içerisine kestiği topa Reha Kurt dokundu. Kaleye giden topu Sefa Saz uzaklaştırdı.

53. dakikada Yozgat Bozokspor’un geliştirdiği atakta cezaalanı içerisine uzun topu kontrol eden Kemal Koçak’ın sert şutu Malatyaspor savunma oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

68. dakikada Yozgat Bozokspor’un hızlı geliştirdiği atakta Kemal Koçak’ın vuruşu Malatyaspor savunmasından döndü. Emre Adiloğlu önünde kalan topu ağlara gönderdi. 1-1

80. dakikada Yozgat Bozokspor’un orta alandan atak geliştirdi. Mustafa Değirmenci aldığı topla cezaalanı üzerine kadar geldi. Sert şutunu kaleci Ali Rıza Kırmızıtaş çelmek istedi. Dönen topu Reha Kurt ağlara gönderdi. 2-1

Golün sevinci ile formasını çıkaran ve ardından tribünlere giden Reha Kurt iki sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

87. dakikada Malatyaspor savunmasının açıklar verdiği bu anlarda Ekrem Sütçü aldığı topla cezaalanı içerisinde girdi. Sert şutu üst direkten döndü.

90+4. dakikada Yozgat Bozokspor atağında Emre Adiloğlu topla buluştu. Sert şutu kaleci Ali Rıza Kırmızıtaş’ta kaldı.