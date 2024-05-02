Maçın sonucunda dostluk ve kardeşliğin kazandığını belirten Başkan Aydoğmuş, yetkililere de seslenerek "Yozgat halkını artık oyalamayın, bir an önce stadımızı yapın" çağrısında bulundu.

TFF Yozgat U15 Liginde Akdağmadeni Gücü U15 ile Yozgat 66 U15 takımları Akdağmadeni stadında bir araya geldi.

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş maça ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Akdağmadeni Gücü ile Yozgat 66 U15 takımları Akdağmadeni stadında bir araya geldi. Hep birlikte, birlik ve beraberliğin hakim olduğu güzel ve çoşkulu karşılaşmada öne geçtiğimiz karşılaşmayı 2-1 Yozgat 66 takımının galibiyetiyle sonuçlandı. Kazanama önemli ama en önemlisi dostluğun hakim olması. Bu bağlamda güzel dostlukların kurulduğu bir zaman dilimini daha tarihe not ettikleri için Yozgat 66 takımı Antrenörü İlhami Ünal ve yönetimine teşekkür ediyorum. Aldıkları galibiyetten dolayı kutluyor başarılar diliyorum. Ayrıca Spor Bakanlığına ve Yozgat valiliğine sesleniyorum. Yozgat 'ta üvey evlat muamelesi yağmayın. Sporun alt yapısını geliştirin. Yozgat artık 3 ligde temsil edilecek Yozgat Şehir Stadyumunu il ilgili Yozgat halkı sizden somut bir açıklama bekliyor. Stadın ne zaman bitirileceği ile ilgili Yozgat kamuoyu acil açıklama bekliyor.”

“İYİ Kİ VARSINIZ"

Yozgat 66 U15 takımı antrenörü İlhami Ünal da yaptığı açıklamada Akdağmadeni Gücü Spor'a teşekkür ederek, "Bugün Akdağmadeni Gücü Spor ile çocuklarımızın zevkli çekişmeli maçından da önemlisi çocuklarımızı ve bizleri güler yüzlü karşılamaları ve maç sonucuna kadar misafirperverlikleri ile her şeyden önemli. Dostluğun baki olduğunu gösteren değerli kulüp başkanı Ömer Aydoğmuş başkanıma, her biri birbirinden değerli hocalarım Hakan Altın, Murat Erbil ve Seyit Ali Altın hocalarıma hem şahsım hem de kulübüm adına çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.