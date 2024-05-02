Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü tarafında yapımı devam eden Yerköy İnandık Barajı Sulaması'nda boru sevkiyatlarına başlanıldığı bildirildi.

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DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak olan yapım işinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Yetkililerce, “Yerköy İnandık Barajı Sulaması'nda bugün itibariyle boru sevkiyatlarına başlandı. 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak olan yapım işinde, çalışmalar devam etmektedir” açıklamasında bulunuldu.

Muhabir: Hakan Demirbaş