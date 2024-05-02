Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü tarafında yapımı devam eden Yerköy İnandık Barajı Sulaması'nda boru sevkiyatlarına başlanıldığı bildirildi.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak olan yapım işinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yetkililerce, “Yerköy İnandık Barajı Sulaması'nda bugün itibariyle boru sevkiyatlarına başlandı. 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak olan yapım işinde, çalışmalar devam etmektedir” açıklamasında bulunuldu.