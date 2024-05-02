Yozgat’ta da şubesi bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin (TDV KAGEM) organize ettiği TDV Devr-i Âlem Gençlik Fuarı, Ankara'da 10 Mayıs'ta başlıyor.

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Kapılarını 9'Uncu Kez Açıyor1

2014 yılından bu yana her yıl farklı bir tema etrafında gençlerin ve gençlik kuruluşlarının bir araya geldiği TDV Devr-i Âlem Gençlik Fuarı, bu yıl ‘Medya ve Bilinç’ teması ile 9'uncu kez düzenlenecek. 10-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kocatepe Camii fuar alanında gerçekleştirilecek olan fuarda gençlerin medya kullanımı, okur-yazarlığı ve yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi, yeni medya ve iletişim çağında iletişim becerileri gelişmiş gençlerin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Kapılarını 9'Uncu Kez Açıyor2

Fuarda medya ile ilgili panel, konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser, okur-yazar buluşmaları, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlenecek. Gençler, fuarda yapmış olduğu çalışmaları sosyal medyada #Bilinçli1Gençlik etiketi üzerinden duyuracak. TDV Devr-i Âlem Gençlik Fuarı'na 38 sivil toplum kuruluşu katılacak. Katılımcı kuruluşlar, açacakları stant ile çalışmalarını gençlere anlatma ve etkinliklerini gerçekleştirme imkanı bulacak.

Kaynak: İHA