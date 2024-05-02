Yozgat’ta da şubesi bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin (TDV KAGEM) organize ettiği TDV Devr-i Âlem Gençlik Fuarı, Ankara'da 10 Mayıs'ta başlıyor.

2014 yılından bu yana her yıl farklı bir tema etrafında gençlerin ve gençlik kuruluşlarının bir araya geldiği TDV Devr-i Âlem Gençlik Fuarı, bu yıl ‘Medya ve Bilinç’ teması ile 9'uncu kez düzenlenecek. 10-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kocatepe Camii fuar alanında gerçekleştirilecek olan fuarda gençlerin medya kullanımı, okur-yazarlığı ve yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi, yeni medya ve iletişim çağında iletişim becerileri gelişmiş gençlerin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Fuarda medya ile ilgili panel, konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser, okur-yazar buluşmaları, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlenecek. Gençler, fuarda yapmış olduğu çalışmaları sosyal medyada #Bilinçli1Gençlik etiketi üzerinden duyuracak. TDV Devr-i Âlem Gençlik Fuarı'na 38 sivil toplum kuruluşu katılacak. Katılımcı kuruluşlar, açacakları stant ile çalışmalarını gençlere anlatma ve etkinliklerini gerçekleştirme imkanı bulacak.