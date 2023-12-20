Yozgat'ta bir balıkçının tezgâhından balık çalan sevimli kedi, suçüstü yakalandı.

Olay, Yozgat'ta bir balıkçının satışa sunduğu tezgâhta meydana geldi. Kedinin hırsızlık anları muhabirimiz tarafından kaydedilirken, bu komik durum vatandaşların dikkatini çekti.

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Hırsız kedi yüzleri güldürdü (4)

Balıkçının sahibi, kedinin balığı almasına izin verirken, kedinin oyunbazca kaçma çabaları da izleyenleri gülümsetti. Hızlı bir şekilde balığı kapıp kaçan kedinin sevimli hareketleri, çevredeki insanların yüzlerine tebessüm getirdi.

Hırsız kedi yüzleri güldürdü (3)

Balıkçının sahibi kedinin balığı almasına müsaade ederken kedinin yakalanmama çabası da gözlerden kaçmadı.

Balıkçının sahibi, olayı espriyle karşılayarak, "Kedimiz herkesin yüzünü güldürdü. Göz hakkıdır diye düşündük" dedi.

Hırsız kedi yüzleri güldürdü (1)

Balığı kaptığı gibi kaçan kedinin masum hırsızlık girişimi vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Kaynak: Melike Aslı Arslan