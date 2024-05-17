Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin dışında seyreden hava durumu için yeni bir uyarı yayımladı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hafta sonu sağanak yağışlar bekleniyor. İşte detaylar...

SAĞANAK YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Eskişehir ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyinde de yağışlı hava etkisini gösterecek. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

YOĞUN YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI

İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağış alan yerlerde rüzgar, yağış anında kuvvetli esecek.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Toz Taşınımı Uyarısı: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Kar Erimesi Uyarısı: Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine yağacak yağışlar nedeniyle kar erimesine bağlı olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Cuma öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 9°C / 22°C

Eskişehir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 9°C / 25°C

Konya: Parçalı ve az bulutlu, 10°C / 27°C

Yozgat: Parçalı ve çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 5°C / 18°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri almayı unutmayın. Detaylı hava durumu raporları ve güncel uyarılar için Meteoroloji'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.