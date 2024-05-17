Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı etiketlemeye karşı aldığı önlemleri genişleterek, Türkiye genelinde büyük bir değişiklik başlattı. Bakanlık, marketlerde satılan ve severek tüketilen muz ya da çilek aromalı gofretlerin "Muzlu" ya da "Çilekli" olarak etiketlenmesini yasakladı.

Geçtiğimiz aylarda, tüketiciyi yanıltıcı olduğu gerekçesiyle limonlu sosların satışına yasak getiren Bakanlık, bu kez aromalı gofretler için harekete geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte, zincir marketlerde yoğun olarak satılan bu ürünlerdeki yanıltıcı etiketlere son verilecek.

YANILTICI İFADELER TARİHE KARIŞIYOR

Bakanlık yetkilileri, "… Tadında… Lezzeti... Keyfi" gibi yanıltıcı etiketlerle satışa sunulan ürünlerin, tüketicilere gerçek ürün izlenimi verdiğini belirtti. Bu sebeple, muz ya da çilek aroması kullanılan gofretler gibi atıştırmalıkların etiketlerinde artık bu tür ifadelere yer verilmeyecek.

Yapılan incelemelerde, bir paket gofrette sadece 10 binde 5 oranında muz bulunduğu, ancak aroma nedeniyle muz tadı verildiği tespit edildi. Bu durumun tüketiciyi yanıltıcı olduğunu belirten Bakanlık, firmalara yeni düzenlemeleri içeren kararları tebliğ etti. Bu tebliğ ile birlikte, "Muzlu" ya da "Çilekli" ifadesi taşıyan gofretlerin satışı yasaklanacak.

YENİ DÜZENLEME UYGULAMAYA GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni kararı, Yozgat dahil 81 ilde uygulanacak. Zincir marketlerde yoğun olarak satılan bu tür ürünlerdeki yanıltıcı ifadeler kaldırılarak, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.

Bakanlık, tüketiciyi koruma amacıyla başlattığı bu çalışmaların devam edeceğini ve yanıltıcı içeriklere karşı sıkı denetimlerin süreceğini belirtti. Böylece, tüketicilerin gerçek ürünler hakkında doğru bilgiye ulaşmaları sağlanacak.

Bu yeni düzenleme, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin bilinçli seçimler yapabilmesi için çalışmalarını sürdürecek.