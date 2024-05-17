Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Ticaret'ten kalite denetimine iki ürün eklendi Ticaret'ten kalite denetimine iki ürün eklendi

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:33     05:17     12:42     16:36     19:57     21:34

Akdağmadeni    03:30     05:13     12:38     16:32     19:53     21:29

Aydıncık             03:29     05:14     12:40     16:35     19:56     21:34

Boğazlıyan         03:35     05:17     12:40     16:33     19:54     21:29

Çandır                 03:33     05:16     12:39     16:32     19:53     21:28

Çayıralan            03:32     05:15     12:39     16:32     19:53     21:28

Çekerek              03:29     05:14     12:39     16:34     19:55     21:33

Kadışehri            03:28     05:13     12:38     16:32     19:54     21:31

Saraykent           03:31     05:15     12:39     16:33     19:54     21:30

Sarıkaya              03:32     05:16     12:40     16:33     19:54     21:30

Şefaatli                03:35    05:18     12:42     16:36     19:57     21:33

Sorgun                03:32     05:16     12:41     16:35     19:56     21:32

Yenifakılı            03:36     05:18     12:41     16:34     19:55     21:30

Yerköy                03:35     05:19     12:44     16:37     19:58     21:34

Kaynak: Haber Merkezi