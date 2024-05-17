Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:33 05:17 12:42 16:36 19:57 21:34
Akdağmadeni 03:30 05:13 12:38 16:32 19:53 21:29
Aydıncık 03:29 05:14 12:40 16:35 19:56 21:34
Boğazlıyan 03:35 05:17 12:40 16:33 19:54 21:29
Çandır 03:33 05:16 12:39 16:32 19:53 21:28
Çayıralan 03:32 05:15 12:39 16:32 19:53 21:28
Çekerek 03:29 05:14 12:39 16:34 19:55 21:33
Kadışehri 03:28 05:13 12:38 16:32 19:54 21:31
Saraykent 03:31 05:15 12:39 16:33 19:54 21:30
Sarıkaya 03:32 05:16 12:40 16:33 19:54 21:30
Şefaatli 03:35 05:18 12:42 16:36 19:57 21:33
Sorgun 03:32 05:16 12:41 16:35 19:56 21:32
Yenifakılı 03:36 05:18 12:41 16:34 19:55 21:30
Yerköy 03:35 05:19 12:44 16:37 19:58 21:34