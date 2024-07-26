Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü gibi önemli ve şerefli bir göreve ikinci kez atanmış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

1969 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, lisans eğitimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamladı. 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini 1995 yılında bitirdi. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine adım atan Güran, 2000 yılında doktorasını tamamladı.

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’ne başkan yardımcısı ve maliye teorisi anabilim dalı başkanı olarak seçildi. 2006 yılında doçent unvanını aldıktan sonra akademik kariyerine devam eden Güran, 2011 yılında profesörlüğe yükseldi. 2014 yılında YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olarak atandı ve iki dönem boyunca bu görevde bulundu.