Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu'nda düzenlenen yıl sonu sergisinde öğrenciler yıl sonu sergisinde projelerini tanıttı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu'nda düzenlenen yıl sonu sergisini ziyaret ederek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle toplantı yapan İl Müdürü Altınkaynak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında açıklamalarda bulunarak yeni müfredat taslağı hakkında meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Akıl ve zeka oyunları turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini de takdim eden Altınkaynak, Sorgun’da bulunan sürücü kurslarıyla toplantı gerçekleştirdi.