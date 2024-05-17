Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal arazilerin verimli kullanımını artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Antalya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, tapu sahiplerine müjdeli haberi duyurdu.

DİJİTAL KİRALAMA YÖNTEMİYLE ATIL ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Miras yoluyla elde edilen ancak 2 yıldan fazla süredir ekilmeyen tarla, bağ ve bahçeler, artık dijital kiralama yöntemiyle devlet tarafından kiralanacak. Bu karar, milyonlarca dönüm boş tarım arazisinin verimli şekilde değerlendirilmesini ve ülkenin tarım potansiyelinin artırılmasını hedefliyor. Şartlara uyan tapu sahipleri, devlet tarafından her ay kiralama bedeli alacak ve adeta bir maaşa bağlanmış olacaklar.

TEK ŞART: 2 YIL EKİLMEMİŞ OLMASI

Yeni düzenlemenin temel şartı, tarım arazilerinin 2 yıl üst üste ekilmemiş olması. Kiralama işlemleri dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek ve ilk olarak en yakın yerleşim birimlerinden başlanarak tarla, bağ ve bahçeler belirlenecek. Bu uygulama sayesinde, atıl durumdaki araziler üretime kazandırılırken, toprak sahiplerine de ek gelir sağlanacak. Uzmanlar, bu düzenlemenin tarım sektörünü güçlendireceğini ve yerel ekonomilere canlılık katacağını vurguluyor.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM TEŞVİK EDİLECEK

Tarım Bakanlığı, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, sözleşmeli tarımı teşvik etmek amacıyla atıl durumda bulunan tarım arazilerini üretime kazandırma kararı aldı. Yeni düzenleme ile Hazine'ye ait olmayan, ancak hisselilik, mülkiyet ihtilafı, parçalılık gibi durumlar nedeniyle tarımsal faaliyetlere devam edilmeyen araziler, mülkiyet haklarına dokunulmadan üretime kazandırılacak.

TAKE PROJESİ İLE VERİMLİLİK ARTACAK

Bu amaçla başlatılan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 4.5 milyon dekarlık atıl arazi tarımsal üretime kazandırıldı. Son 3 yılda 505 milyon liralık bütçeyle yaklaşık 3.4 milyon dekarlık alanda ekim, dikim ve aşılama çalışmaları yapıldı.

KİRALAMA İŞLEMLERİ VE TARIMIN GELECEĞİ

Yeni dönemde, aile işletmeciliğinin desteklenmesi, yöresel ürünlerin teşvik edilmesi, kırsalda sosyal desteklerin artırılması, genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi, kent tarımının başlaması ve tarım desteklerinin üretimle bağlantılı olarak artırılması gibi hedefler bulunuyor. Kiralama işlemleri, öncelikle arazinin bulunduğu köyde yaşayanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Arazilerin kira bedelleri ve yetiştirilecek ürünler internet üzerinden ilan edilecek.

Bu yenilikçi düzenleme, ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlarken, vatandaşların da bu faydalardan yararlanmasını hedefliyor. Tarım sektörü güçlenirken, yerel ekonomiler de canlanacak.