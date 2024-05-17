Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu yeni düzenlemeler, KDV kaçakçılığına karşı mücadelede önemli adımlar içeriyor. İhbar eden vatandaşlara iki aşamalı ödeme yapılacağı bildirildi.

KDV kaçakçılıklarını önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni önlemler almaya devam ediyor. Bakan Mehmet Şimşek, vatandaşların da bu sürece dahil edileceğini ve ihbar sistemiyle vergi kaçakçılığının önüne geçileceğini açıkladı. KDV oranlarının artırılmasıyla birlikte bazı işletmeler düşük KDV’li ürünler üzerinden fiş keserek usulsüzlük yapmaya çalışıyor. Bakanlık, bu tür kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadele etmek için denetimleri artırma kararı aldı.

VATANDAŞLARIN KATKISI ÖDÜLLENDİRİLECEK

Bakanlık, KDV’den kaçıran işletmeleri ihbar eden vatandaşlara ödeme yapılacağını duyurdu. Bu sayede vergi kaçakçılığını önlemeyi ve hazine kaybını en aza indirmeyi hedefliyor. İşletmelerin, düşük KDV oranlı ürünler üzerinden fiş keserek daha az vergi ödeme yöntemleri, hazineye büyük zarar veriyor. Örneğin, bir pastane, fiyatı daha yüksek olan tatlılar için ekmek fişi keserek vergi kaçırabiliyor.

İKİ AŞAMALI İKRAMİYE SİSTEMİ

İhbar sistemi kapsamında, vergi kaçakçılığı yapan işletmeleri bildiren vatandaşlara iki aşamalı ikramiye ödemesi yapılacak. İhbar ikramiyesi, vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u üzerinden hesaplanacak. İkramiyenin bir kısmı ihbar eden kişiye nakit olarak ödenecek, kalan kısmı ise vergi kaçağından tahsil edilen miktarla birlikte verilecek.

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Son dönemlerde KDV oranları birçok üründe değiştirildi. Hijyen ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldı. Tütün, benzin, alkol ve elektronik cihazlar gibi ürünlerde ise KDV oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Bu vergi artışları, vatandaşların üzerindeki mali yükü artırırken, bazı işletmelerin vergi kaçırma eğilimini de artırdı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, denetimlerini sıklaştırma kararı aldı. Yeni uygulamalar kapsamında, vatandaşların ihbarlarını teşvik etmek ve vergi kayıplarını minimize etmek için ihbar ikramiyesi sistemi hayata geçiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yeni düzenlemesi ile KDV kaçakçılığına karşı daha etkili bir mücadele yürütülmesi planlanıyor. Vatandaşların da bu süreçte aktif rol alarak hazine kaybını önlemesi hedefleniyor.