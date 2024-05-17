Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin dış politika alanındaki önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Lisans eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde tamamlayan Yılmaz, akademik yolculuğunu Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayarak sürdürdü. Ardından, kültürel çalışmalar alanında doktorasını tamamlamak üzere George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde başladığı çalışmalarını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Kariyerinde çeşitli önemli görevler üstlenen Nuh Yılmaz, medya ve akademik dünyada da aktif rol aldı. Star gazetesi, Sabah gazetesi ve CNN Türk Washington temsilciliği gibi önemli görevleri üstlenirken, 2008-2011 yılları arasında SETA'nın Washington DC Ofisi'nin kurucu direktörlüğünü başarıyla yürüttü. Ayrıca, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

Nuh Yılmaz'ın dış politika, strateji, eleştirel düşünce ve kültürel çalışmalar alanındaki derin bilgisi, yerli ve yabancı birçok dergi ve gazetede yayımlanan yazılarıyla da kendini göstermiştir. Son olarak, 17 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak atandı.