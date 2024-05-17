Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri katıldıkları turnuvada Yozgat’ı gururlandırdılar.

Yozgat’ı Gururlandırdılar1

15-16 Mayıs 2024 tarihinde Mersin de yapılan Okullar Arası Küçük Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu Küçük Kızlar Atletizm takımı, takım halinde Türkiye 4’nücüsü oldu.

Yozgat’ı Gururlandırdılar2

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Fırlatma topu atma dalında ise ferdi olarak Merve Şener Türkiye 2’ncisi oldu.

Yozgat’ı Gururlandırdılar

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “15-16 Mayıs 2024 tarihinde Mersin de yapılan Okullar Arası Küçük kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu Küçük Kızlar Atletizm takımı, takım halinde Türkiye 4’nücüsü olarak, fırlatma topu atma dalında ferdi olarak Merve Şener Türkiye 2'insi olarak Yozgat’ı gururlandırdılar. Öğretmen ve öğrencileri tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hakan Demirbaş