Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri katıldıkları turnuvada Yozgat’ı gururlandırdılar.

15-16 Mayıs 2024 tarihinde Mersin de yapılan Okullar Arası Küçük Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu Küçük Kızlar Atletizm takımı, takım halinde Türkiye 4’nücüsü oldu.

Fırlatma topu atma dalında ise ferdi olarak Merve Şener Türkiye 2’ncisi oldu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “15-16 Mayıs 2024 tarihinde Mersin de yapılan Okullar Arası Küçük kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu Küçük Kızlar Atletizm takımı, takım halinde Türkiye 4’nücüsü olarak, fırlatma topu atma dalında ferdi olarak Merve Şener Türkiye 2'insi olarak Yozgat’ı gururlandırdılar. Öğretmen ve öğrencileri tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.