Akdağmadeni Kaymakamı Faruk Nezir, şehit ve gazi aileleri ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaymakam Nezir, yapmış olduğu ziyaretler ile şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmıyor.

Ahishavi Mahallesinde ikamet eden Şehit Yakup Karaer'in ailesini ziyaret eden Nezir’e, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serdar Bilgin eşlik etti.

Şehit ailelerine ve gazilere kapılarının sonuna kadar her zaman açık olduğunu belirten Nezir, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatanımız uğruna canlarını hiçe sayan en değerli varlıklarımızdır. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada devletimiz tüm imkanlarıyla yanlarındayız. Tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.