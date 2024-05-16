Yozgat Valiliği, hava koşullarından dolayı çıkabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, pek çok orman yangının dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çıktığına dikkat çekilerek yaz aylarında bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durulması gerektiği bildirildi. Ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması, piknik esnasında ateş yakılması gibi davranışların yangına sebebiyet vermesiyle küçük kıvılcımların büyük ormanların yok olmasına yol açtığı da hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İç Anadolu Bölgesi'nin nefes aldığı Çamlık Milli Parkı, Akdağmadeni ve Çayıralan Ormanları gibi doğal zenginlikleriyle donatılmış ormanları, Yozgat'ımızın en kıymetli varlıkları arasında yer almaktadır. Gelecek nesillere bu eşsiz güzellikleri bütün ihtişamıyla aktarabilmek adına lütfen piknik yaptığımız alanları temiz tutalım ve atıkları uygun şekilde bertaraf edelim. Ormanlarımızda yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Doğamızı korumak hepimizin sorumluluğudur. Ağacıyla, kuşuyla, yaprağıyla, dalıyla, atıksız ve yangınsız, bir orman için bir olalım.”