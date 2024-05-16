Hac mevsiminin yaklaşması ile bu yıl kurada ismi çıkan hacı adaylarına kutsal topraklara yolculuk heyecanı sardı.

Sorgun ilçesinde hacca gidecek olanlar, otogardan uğurlandı.

Kutsal topraklara gidecek olan hac kafilesi, yolculuklarına dualarla başladı. Yolculuk öncesi otogarda dua edip yakınları ile vedalaşan hacı adayları oldukça heyecanlı olduklarını belirterek duygusal anlar Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, din görevlileri ve kafile başkanları ile hacı adaylarına en güzel ve eksiksiz şekilde haclarını yaptırmak istediklerini söyledi.

Hacı adaylarının duygu yüklü ve heyecanlı olduklarını belirten Yaykın, “Hacca giden kardeşlerimiz ve yakınları heyecanla, yıllardır hac vazifesine kavuşmayı bekliyorlar. Allah sağlıkla, afiyetle gidip gelmeyi nasip eylesin inşallah” diye konuştu.