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Yılbaşı yaklaşırken, sofraların vazgeçilmezi olan kuruyemişlerde dikkat çekici bir fiyat artışı yaşanıyor. Fındık, fıstık, kaju ve çekirdek gibi popüler kuruyemişlerde fiyatlar, yüzde 100'e kadar varan bir artış gösterdi.

NTV'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl 200 lira seviyelerinde satılan antep fıstığının kilogramı, şu an itibariyle 700 liraya yükselmiş durumda. Fındık fiyatları ise 150 liradan 500 liraya kadar çıkarak dikkat çekiyor. Kaju, 200 liradan 500 liraya kadar yükselirken, kış aylarının favorisi kestane ise 180 liradan 350 liraya kadar çıkış gösterdi.

YOZGAT’TA SON DURUM

Türkiye genelindeki bu fiyat artışları, Yozgat gibi şehirlerde de etkili olmuş durumda. Yılbaşı yaklaştıkça artan fiyatlar, vatandaşları "sofralarımızı nasıl donatacağız" endişesiyle karşı karşıya bırakıyor. Yozgat'ta kuruyemiş fiyatları şu şekilde şekilleniyor: Fındık 330-450 lira, antep fıstığı 440-550 lira, kaju 340-500 lira, kestane 190-200 lira.

Bu artışlar, tüketicileri alternatif arayışlara yönlendiriyor. Yılbaşı hazırlıkları kapsamında kuruyemiş alışverişi yapacak olanların, bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir.