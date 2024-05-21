2014 yılının Ekim ayında Diyarbakır'da meydana gelen bu olaylarda, Yasin Börü ile birlikte Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgüz de öldürülmüştü. Peki, Yasin Börü kimdir? Yasin Börü nereli, kaç yaşındaydı? İşte Yasin Börü olayı hakkında merak edilenler...

Türkiye genelinde 46 kişinin hayatını kaybettiği ve halk arasında 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemleri sırasında hayatını kaybeden Yasin Börü, sosyal medyada hakkında en çok paylaşım yapılan isimlerden biri oldu. Vefatının 7. yılında anılan Yasin Börü hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASİN BÖRÜ KİMDİR?

Yasin Börü, 14 Nisan 1998'de Diyarbakır'da doğdu. 16 yaşındaki lise öğrencisi, 2014 yılında Diyarbakır'da gerçekleşen Kobani Olayları sırasında PKK'lı teröristler tarafından öldürüldü.

6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin çağrısı üzerine, Irak ve Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye'nin Halep ilinin Kobani kasabasını kuşatmasını protesto etmek amacıyla birçok ilde gösteriler düzenlendi. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü olan 7 Ekim'de, Diyarbakır'ın İskanevleri semtinde Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR)'a yakın bir dernek bünyesinde kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları göstericilerin saldırısına uğradı.

Yüzleri maskeli PKK sempatizanları tarafından, Yasin Börü ile birlikte Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgüz bıçaklanıp kurşunlandıktan sonra balkondan atılarak öldürüldü. Bu olaylar sırasında Türkiye genelinde toplam 46 kişi hayatını kaybetti.

YASİN BÖRÜ'NÜN ANISINA

Yasin Börü'nün hayatı ve trajik ölümü, Türkiye'nin toplumsal hafızasında derin izler bıraktı. Her yıl, Börü'nün vefat yıl dönümünde sosyal medyada ve çeşitli etkinliklerde anılmaktadır. Yaşamını kaybeden genç Yasin Börü'nün hikayesi, ülkemizdeki terör olaylarının acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne sermektedir.

YASİN BÖRÜ OLAYI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Yasin Börü'nün hayatını kaybettiği Kobani olayları, Türkiye'de geniş yankı uyandırmış ve birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Bu trajik olayın detayları ve Börü'nün hikayesi, toplumun hafızasında derin izler bırakmaya devam ediyor. Yasin Börü ve arkadaşlarının yaşadığı trajedi, ülkede terörün ve şiddetin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.