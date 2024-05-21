AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve parti yönetimi, gazetemizi ziyaret ederek partinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gazetemiz imtiyaz sahibi Alparslan Akyüz ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan, İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve parti yönetimini ağırladı.

Ziyarette AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Yerköy, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerinde seçimi kazandığı söylendi. Kazanılan belediyelerde yeni çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten İl Başkanı Altuntaş, “Yerköy, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerinde seçimi partimizin adayları kazandı. Bu belediyeler daha önce bizim partimizde değildi. Bu belediyelerle ilgili yeni çalışmalarımız var. Bu süreçte partimizin ve belediye başkanlarımızın basınla istişare yapmaları için toplantılar düzenleyeceğiz. Basın kuruluşlarını belirli aralıklarla ziyaret ederek parti çalışmalarımız hakkın da bilgi vereceğiz. Bu kapsamda İleri Gazetesini ziyaret ettik. Bizi ağırlayan İleri Gazetesi imtiyaz sahibi Alpaslan Akyüz ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’a teşekkür ederiz” dedi.