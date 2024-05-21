Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimler kapsamında bugün gerçekleştirilen oylamada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yapan Ömer Kerkez 348 üyeden 193'ünün oyunu aldı.

Ömer Kerkez başkanlık görevini dört yıl boyunca yapacak.

ÖMER KERKEZ YARGITAY BAŞKANI SEÇİLDİ: KİMDİR ÖMER KERKEZ?

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 37. turunda, 193 oy alarak Yargıtay Birinci Başkanı seçilen Ömer Kerkez'i belirledi. Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolmasıyla yapılan seçimde, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Kerkez, 348 üyeden 193'ünün oyunu alarak yeni Yargıtay Başkanı oldu. Kerkez, bu görevde dört yıl boyunca hizmet verecek.

SEÇİM SÜRECİ VE DİĞER ADAYLAR

Başkanlık yarışında Ömer Kerkez'in yanı sıra, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal da adaydı. Adem Albayrak ve Ayhan Tuncal beşinci turdan sonra adaylıktan çekildi. Muhsin Şentürk ise 35. turdan sonra adaylıktan çekilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerine katıldı.

Ömer Kerkez'in Hayatı ve Kariyeri

1966 yılında Antakya'da doğan Ömer Kerkez, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Kerkez, meslek hayatına Hatay'da hakim/savcı adayı olarak başladı. Ardından Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu. Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimliği, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği yaptı. Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmişti.

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendirerek, "Yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir" dedi.

Ömer Kerkez, Yargıtay Birinci Başkanı olarak dört yıl boyunca görev yapacak. Kariyerinde çeşitli önemli görevler üstlenen Kerkez'in yeni görevindeki performansı merakla bekleniyor.