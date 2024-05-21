Havaların ısınmasıyla birlikte gerek spor salonlarında, gerekse evlerde veya parklardaki spor aletlerinde yapılan bilinçsiz spor, vücudumuzda kalıcı hasarlar ve var olan ağrıların ve hastalıkların daha da ilerlemesine yol açabiliyor.

Bilinçsiz yapılan sporların en başında zamansızlık yüzünden evlere spor aleti almanın daha da cazip geldiği son yıllarda daha da çok tercih edilmekte. Ancak yanlış seçimlerin yapılmasıyla bireylerde rahatsızlıklar ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle eve alınan spor aletleri mutlaka profesyonel kişilerin onayı ile alınması gerekmektedir. Uzm. Dr. Cihan Koç, yumuşatıcı özelliği olmayan koşu bantlarında kalça, diz ve ayak bileği eklemine fazla yük bindiğini söyleyerek. “Koşu esnasında yükün vücutta eşit dağıtılabileceği yumuşak zeminler tercih edilmelidir” dedi.

Uz. Dr. Cihan Koç, spor merkezlerinde de mutlaka eğitmen gözetiminde çalışılması gerektiğini ifade ederek, “Kişinin anatomik yapısına uygun egzersizler tavsiye edilmeli, uygun olmayan egzersizler ile çalışmak; kireçlenme, menisküs, boyun ve bel fıtığı ve kas problemlerine neden olabilmektedir. Ağırlıklarla yapılan yanlış egzersizler kaslarda ve bağlarda yırtılmalara sebep olmaktadır bu nedenle tekrar hatırlatmalıyım ki kişiye özel egzersiz programları, kişinin anatomik yapısı, kas, eklem yapısı, postürü ve mevcut hastalıklarının değerlendirilmesi göz önünde tutularak planlanmalıdır. Hafta sonları yapılan gezilerde park ve bahçelerde ki park alanlarındaki spor aletlerini de bilinçli bir şekilde kullanmak gerekli” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Cihan Koç havaların ısınmasıyla birlikte yapılan sporlarda kalıcı hasarların oluşmasının önüne geçebilmek için bireylerin bilinen ve bilinmeyen rahatsızlıkları olabileceği ihtimali üzerine hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini ve öncelikle kalp-damar sistemi yönünden kardiyoloji uzmanının değerlendirmesi gerektiğini söyledi.