PTT, vatandaşlara 'sahte gönderi etiketi' konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Sahte gönderi etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini böyle açıkladı…

PTT, sahte gönderi etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda önemli bir uyarıda bulundu. PTT'nin açıklamasına göre, dolandırıcılar PTT Kargo gönderi etiketi üzerinde değişiklik yaparak vatandaşları yanıltıyor.

PTT'DEN KRİTİK UYARI: SAHTE GÖNDERİ ETİKETLERİNE DİKKAT!

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin ismi ve güvenilirliğinin kullanılarak sahte gönderi etiketi düzenlendiği ve bu yöntemle vatandaşların dolandırıldığı belirtildi. PTT, dijital olarak yapılan sahte düzenlemelerle alıcı ve gönderici bilgilerinin manipüle edilerek sipariş veren kişilerden para talep edildiğini vurguladı.

PTT, sahte e-ticaret siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyararak, "Sahte gönderi etiketi düzenlenerek gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

PTT'DEN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN TAVSİYELER

PTT yönetimi, vatandaşlara gönderilerini resmi PTT kanalları üzerinden takip etmelerini önerdi. PTT AŞ'ye ait "https://gonderitakip.ptt.gov.tr" uzantılı resmi kurumsal internet adresi ve PTT mobil uygulaması üzerinden kargo takip işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Müşteriler, akıllı cihazlarına ücretsiz olarak indirebilecekleri PTT mobil uygulaması üzerinden 'Kargo Takip' sekmesinden gönderilerini sorgulayabilirler.