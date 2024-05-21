Engelliler haftası dolayısıyla Sarıkaya Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından kermes düzenlendi.
Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Sarıkaya Özel Eğitim Uygulama Okulu, engelliler haftası farkındalık etkinliği kapsamında Sarı zeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez konferans salonunda düzenlenen kermese katıldı.
Düzenlenen etkinliğin açılışını Kaymakam Demir ve özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından yapıldı.
Açılıştan sonra Kaymakam Demir, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları tek tek ziyaret etti.
Muhabir: Hakan Demirbaş