Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ekipler tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında, il dışından Yozgat’a uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 kişi yakalandı.

İl merkezi ve Çandır’da 8 şüpheli şahıs yakalanmış, şahısların üst, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 23. 54 gram Metamfetamin, 23 adet sentetik ecza, 19.56 gram esrar, 5.22 gram Bonzai, 2️ adet Pipe ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında Uyuşturucu madde imal ve ticareti, şüpheli 6 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.