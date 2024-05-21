Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya  ulusal ve yerel basın temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Yerel Basın Çalıştayı Düzenlendi7

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ramazan Yıldızgörür, çalıştayı düzenlemelerindeki amacın İletişim Fakültesi  akademisyenleri, öğrencileri ve basın mensuplarından oluşan üç paydaş grubun yarattığı sinerjiyle ileride yapılacak projeleri planlamak olduğunu söyledi.

Yerel Basın Çalıştayı Düzenlendi6

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yerel  basının sorunlarının masaya yatırıldığı  verimli bir çalıştayı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli Güreşçi Anıldı4

İletişim Fakültelerin bulundukları şehrin gelişiminde önemli bir lokomotif güç olduğunu belirten Prof. Dr. Şentürk, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak şehrin sosyo- kültürel  gelişimi ve dönüşümü için gayret sarf ettiklerinin altını çizdi.

Yerel Basın Çalıştayı Düzenlendi8

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Açılış konuşmalarının ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Sena Kösedağ “Yerel Basının Dünü Bugünü ve Geleceği”,  TRT Haber Yayın Editörü Burcu Oral “Bir Elin Nesi Var? Yerel Medya ile Sesi Var”, Üniversitemiz İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Etike ve İletişim Fakültesi öğrencisi Kardelen Akyıl ise  “Yozgat’ta Yerel Medya İzleme” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Yerel Basın Çalıştayı Düzenlendi2

Çalıştay Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nazmi Ekin Vural tarafından verilen Habercilikte Yapay Zeka Araçları Kullanımı konulu eğitimle son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi