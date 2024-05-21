Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya ulusal ve yerel basın temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ramazan Yıldızgörür, çalıştayı düzenlemelerindeki amacın İletişim Fakültesi akademisyenleri, öğrencileri ve basın mensuplarından oluşan üç paydaş grubun yarattığı sinerjiyle ileride yapılacak projeleri planlamak olduğunu söyledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yerel basının sorunlarının masaya yatırıldığı verimli bir çalıştayı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İletişim Fakültelerin bulundukları şehrin gelişiminde önemli bir lokomotif güç olduğunu belirten Prof. Dr. Şentürk, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak şehrin sosyo- kültürel gelişimi ve dönüşümü için gayret sarf ettiklerinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Sena Kösedağ “Yerel Basının Dünü Bugünü ve Geleceği”, TRT Haber Yayın Editörü Burcu Oral “Bir Elin Nesi Var? Yerel Medya ile Sesi Var”, Üniversitemiz İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Etike ve İletişim Fakültesi öğrencisi Kardelen Akyıl ise “Yozgat’ta Yerel Medya İzleme” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştay Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nazmi Ekin Vural tarafından verilen Habercilikte Yapay Zeka Araçları Kullanımı konulu eğitimle son buldu.