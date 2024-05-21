Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevleri ziyaretleri yapıldı.

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Huzurevlerine Teknik Gezi2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Deniz Akalın’ın koordinasyonunda  Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı Öğretim Elemanları ve öğrencileri ile birlikte Yozgat  Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevleri Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Teknik gezi yapıldı.

Huzurevlerine Teknik Gezi3

Teknik gezi kapsamında Alparslan Türkeş Huzurevi, Özel Çamlık Bakım Merkezi, Esenli Huzurevi, Sorgun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Bahadın Bakım Merkezi ziyaret edildi.

Huzurevlerine Teknik Gezi4

Huzurevleri ve bakım merkezleri yönetici ve personellerinden kurumlar hakkında gerekli bilgiler alındı. Teknik gezilerde kurumlarda çalışanlara ve kurumda kalan kurum sakinlerine Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve bölüm hakkında gerekli bilgiler verildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş