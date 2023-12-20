Bozok müsabakalara 19 ve 20 Aralık’ta başlayacak! Bozok müsabakalara 19 ve 20 Aralık’ta başlayacak!

Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF) düzenlenen kura çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.

Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları erkeklerde 13 Şubat, kadınlarda ise 14 Şubat'ta oynanacak.

Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmalar sonunda galip gelen 4 takım, Dörtlü Finale yükselecek.

Kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oldu:

Kadınlar:

Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru

Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor

VakıfBank-Çukurova Belediyespor

Erkekler:

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta

Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor

Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

Kaynak: AA