Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen belde belediye başkanlarını, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ziyaret etti.

AK Partili belediyeleri ziyaret eden Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’a İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve partililer eşlik etti.

Boğazlıyan Uzunlu Belediye Başkanı Mustafa Uçar, Sarıkaya Karayakup Belediye Başkanı Talat İbiş, Akdağmadeni Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Akdağmadeni Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak ve Sorgun Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan milletvekilleri, “AK belediyecilik anlayışıyla durmak yok yola devam” dedi.