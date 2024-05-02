Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Yozgat dahil 81 il ve ilçe müftülüklerince düzenlenen eğitimlerle hacı adayları bilgilendiriliyor.

Hac farizasını yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları heyecanla hazırlıklarını tamamlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen organizasyon kapsamında işlemlerini tamamlayan hacı adayları, il ve ilçe müftülüklerince düzenlenen uygulamalı hac eğitimleriyle de bilgilendiriliyor.

Haccın bir eğitim olduğunu söyleyen Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Hac ibadetinin ruhu eğitimle başlar ve eğitimle biter. Başkanlık olarak 22 Nisan-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılmasını planladığımız uygulamalı hac eğitimlerimize büyük bir teveccühün olması bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Genel Müdür Bircan, 81 İl, 922 ilçede müftülükler aracılığıyla eğitimler yapıldığını bildirerek emeği geçenlere teşekkür etti.